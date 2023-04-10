"По итогам прошлых учетов лисье население Кроноцкого заповедника не превышало 700 особей. В этом году рыжих хищников уже более 2 тыс. 300. Лисицы побили рекорд по численности за последние 10 лет", — говорится в сообщении.

Отмечена стабильная численность камчатского соболя — вида, ради сохранения которого и был создан заповедник. Зайцев-беляков стало меньше по сравнению с предыдущим периодом, но такая динамика численности — обычное явление для этого вида.

Зимние маршрутные учеты на территории заповедника проходили с середины февраля в течение месяца. В них приняли участие 17 человек: государственные инспекторы, сотрудники научного отдела заповедника и волонтер. Общая протяженность маршрутов по ключевым участкам составила около 390 километров.

"Результаты маршрутных учетов позволяют оценить относительную численность основных видов наземных млекопитающих и их распределение по биотопам и районам заповедника. Это заяц-беляк, соболь, лисица, росомаха, рысь, волк, лось. Показатель учета — количество следов на 10 километров учетного маршрута — рассчитан для отдельных видов и по основным стациям. Учетные маршруты выполняются на следующий день после снегопада или после затирки старых следов, что позволяет регистрировать только суточные, свежие следы зверей. Учеты выполнялись по постоянным многолетним маршрутам, вблизи кордонов и между действующими полевыми стационарами", — цитирует пресс-служба начальника научного отдела заповедника Дарью Паничеву.

Так, по итогам ЗМУ стало известно, что численность зайцев-беляков с прошлогодних 107 тысяч сократилась до 70 тысяч. Это немало, учитывая, что еще в 2020 году их было 20 тысяч. Численность популяции этого вида подвержена колебаниям. Впрочем, как и лисиц, количество которых, вероятно, выросло из-за большого числа зайцев.

Ученые отмечают стабильную численность заповедной популяции камчатского соболя на уровне около 3 тыс. особей, лосей — порядка 200. Число рысей, несмотря на частые визиты целых семейств на кордоны заповедника, сократилось с 60 до 18. Вероятно, дикие кошки нашли удобные для себя и скрытные места проживания за пределами учетных маршрутов. Также специалисты насчитали по следам порядка 20 волков и 17 росомах.