Макет появится в 66-м зале Корпуса Бенуа, рядом с оригиналом скульптуры Врубеля. Тактильный экспонат поможет разнообразить культурный опыт незрячих и слабовидящих людей и ощутить произведение искусства, о котором они ранее могли только услышать или прочитать.

Макет напечатан на 3D-принтере LCD и отличается тонкой детализацией. Создатели постарались повторить каждый локон Демона. Постамент оснащен поворотной платформой, что позволит зрителям осматривать макет со всех сторон, стоя на месте. Текст этикетки будет дублирован шрифтом Брайля, а дополнительная информация и тифлокомментарий к скульптуре будут доступны по QR-коду.

Голова демона из собрания Русского музея — единственная сохранившаяся вариация из серии скульптур, которые Врубель создавал на протяжении ряда лет (с 1887 до середины 1890-х). Художник надеялся использовать скульптурную модель "как идеальную натуру" для воплощения в живописи образа "мятущегося человеческого духа".

Русский музей в течение нескольких лет создает тактильные макеты и рельефно-графические копии произведений из своей коллекции, чтобы сделать ее более доступной для всех посетителей. Тактильные макеты скульптур представлены в Тактильной галерее в Строгановском дворце, в Михайловском замке.

В Михайловском дворце в академических залах выставлены рельефно-графические альбомы с произведениями Ивана Айвазовского и Карла Брюллова. Все дворцы Русского музея оснащены тактильными макетами зданий.