"На выбор молодоженов — больше 30 площадок. В том числе небоскрёбы "Москва-Сити", исторические усадьбы, павильоны "Космос" и "Москвариум" на ВДНХ, станция метро "Маяковская". Среди новых — Оперный дом в музее-заповеднике "Царицыно". Возобновятся церемонии в Останкинской телебашне", — написал Собянин в своем телеграм-канале.

На выездных площадках и во дворцах бракосочетания будут бесплатно работать профессиональные фотографы, отметил он.

Мэр также сообщил, что 22 апреля с набережной Тараса Шевченко будет запущено пять свадебных речных трамвайчиков, где смогут пожениться 50 пар.