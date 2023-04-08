"Несмотря на то, что праздник День селедки проходит в Калининграде уже многие года подряд, его популярность у калининградцев и гостей города не снижается, а только растет. Более того, он уже давно стал тем праздником, который привлекает к себе внимание туристов из различных регионов России. Несколько десятков тысяч гостей пришли на его площадки", — сказал Буданов.

Он отметил, что праздник традиционно проходит в центре Калининграда на берегу реки Преголь и территории музея Мирового океана.

В этом года праздник приурочен к двум юбилеям: это 75-летие первых калининградских сельдевых экспедиций и 105-летие любимого салата "сельдь под шубой". Мероприятие проходит в режиме интерактива сразу на нескольких площадках.

Люди принимают участие в различных конкурсах, соревнованиях, смотрят выступления артистов, слушают воспоминания рыбаков-ветеранов, добавил Буданов.

В празднике участвуют не только рыболовные и рыбоперерабатывающие предприятия области, которые представили свою продукцию из сельди, но и рестораны, кафе, музыкальные и творческие коллективы.

"Кстати, День селедки признан одним из лучших событий года в стране. Национальный календарь EventsInRussia.com включил музейный праздник в ТОП-50 событий 2023 года", — заключил замдиректора музея.

День селедки приурочен к апрелю неслучайно. Именно в это время в далеком 1948 году из Калининграда в Атлантический океан ушла первая "сельдяная" экспедиция, с которой затем и начался весь рыболовный флот Калининградской области, который в лучшие времена давал стране 11% всей рыбной продукции.