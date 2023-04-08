"Мы ожидаем в этом году около миллиона туристов только из России. Это очень большой показатель. Но нам нужно активнее налаживать сотрудничество туроператоров Узбекистана и РФ. Кроме культурного туризма у нас очень хорошо развиваются и другие отрасли — экотуризм, спортивный туризм, деловой и другие виды", — сказал Аликулов.

Он отметил, что отдельной темой для страны является развитие гастрономического туризма.

"Когда вы находитесь в Узбекистане, вы можете отказаться от посещения какого-то объекта, но не от узбекской кухни — это невозможно. Это не мои слова — это утверждение наших иностранных гостей", — добавил Аликулов.

Он также рассказал об активном развитии паломнического туризма с Северным Кавказом, в частности он уточнил, что некоторые программы уже проработаны с Чечней и Дагестаном.

"Также работаем над созданием возможности прямого авиасообщения с регионами, что поспособствует активизации сотрудничества", — уточнил генконсул.