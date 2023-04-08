По данным газеты, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился, чтобы пограничная полиция страны призвала всех своих резервистов. Кроме того, он приказал военному командованию выделить дополнительные подразделения для обеспечения безопасности населения.

Ранее в Тель-Авиве водитель автомобиля — 45-летний израильтянин арабского происхождения Юсеф Абу Джабер за рулем автомобиля совершил наезд на пешеходов, а затем — попытался начать стрельбу по прохожим. Джабер был нейтрализован полицией.

В результате теракта скончался 35-летний итальянский турист, семь человек — граждане Великобритании и Италии — пострадали.

Кроме того, в пятницу в населенном пункте Хамра на Западном берегу Иордана в результате стрельбы погибли две женщины, еще одна получила ранения.

В последние дни на фоне священного для мусульман месяца Рамадан и еврейского Песаха наблюдается обострение палестино-израильского конфликта. В ночь на пятницу из сектора Газа запустили более 40 ракет по Израилю, а израильские военные нанесли удары по объектам палестинского движения ХАМАС в Ливане. Накануне также ракетному обстрелу из Ливана подвергся север Израиля.