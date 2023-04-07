Вопросы возведения объектов курорта на совещании в пятницу обсудили заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев, генеральный директор госкорпорации "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов, руководители органов власти.

"Построена временная линия до водозабора и повышающая трансформаторная подстанция. Полностью проведены магистральные сети связи. Прорабатываются вопросы газо- и водоснабжения. Идет разработка проектно-сметной документации по объектам внутриплощадочной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведутся работы по подготовке проектной документации на гостиницы разной категории и ресторан. Также рассматривается привлечение новых резидентов.

Пресс-служба напоминает что в 2022 году завершена реконструкция тоннеля, ведущего к курорту. В настоящее время продолжаются работы на двух участках дороги — реконструкция от Транскама до дороги Н.Зарамаг и строительство дороги от Н.Зарамага до комплекса.

Подрядчики до лета планируют приступить к активной фазе строительства инженерной и туристической инфраструктуры всесезонного курорта "Мамисон".

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства горнолыжного курорта. В рамках этого этапа будут построены пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью около 3,38 тыс. м и 1 тыс. 774,4 м, соответственно. В комплексе также будет сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора.

Стоимость строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" оценивается в 19 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Якорным инвестором выступает уроженец Северной Осетии бизнесмен Владимир Гуриев. Строительство комплекса было начато в 2022 году, завершить планируется в 2024 году.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".