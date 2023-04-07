"На нашем субботнике были не только жители, но и отдыхающие курорта. Настолько увлеклись, что потерялись в лесу Железноводска", — написал Бакулин в своем телеграм-канале в пятницу.

По его словам, официальное окончание мероприятия было в 14:00, но нашли туристов лишь через два часа на расстоянии 1,7 километров от места субботника с собранными упавшими ветками в руках.

"Спасибо нашим отдыхающим за такое желание помочь в уборке. Сейчас с ними все хорошо", — отметил глава города.

Железноводск, один из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край), расположен в долине между горами Бештау и Железной в естественном лесном массиве на высоте 630-650 метров над уровнем моря.