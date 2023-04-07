"Обычно если мы говорим о продажах туроператоров, то реализация зарубежных и внутрироссийских туров проходит в соотношении 1 к 1. На данным момент, Россия немножко выигрывает, то есть это 1,2 к 1. Если мы говорим обо всех туристах, в том числе и самостоятельных, которые поедут куда-то на майские праздники, то доля России примерно в 2,5 раза выше, чем за рубеж", — рассказала она.

Как отметила Ломидзе, по сравнению с прошлым годом значительно выросли цены на отдых: по России рост составил 10-15% на майские праздники и минимум 15% на лето, поездки за рубеж выросли примерно на 20% в рублевом эквиваленте.

Она сообщила, что среди наиболее популярных направлений на майские праздники в России – Краснодарский край, Ставрополье и Санкт-Петербург. За рубежом у россиян востребованы Турция, ОАЭ и Таиланд.