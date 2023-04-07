"В последние несколько лет для туристов все больший интерес представляют объекты городской среды, ранее находившиеся на периферии основных туристических маршрутов: крыши, мансарды и чердаки, парадные и черные лестницы, жилые квартиры в домах исторического центра. Речь идет об обычных людях, которым просто интересно заглянуть за закрытые двери", — сказала она в пятницу во время XXI круглого стола "Музей и проблемы культурного туризма".

Так, например, в доходных домах туристов привлекают старинные изразцы, плитка, лепнина, витражи и другие элементы декора.

Также, по словам Мненковой, людям интересно увидеть изнанку музеев: заглянуть в хранилища или узнать, как готовятся выставки.

"Один из ключевых факторов популярности таких маршрутов — ритуал приобщения к аутентичным объектам, прежде не доступным для осмотра", — пояснила специалист.