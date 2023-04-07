"По предварительным данным, в 13:45 мск командир воздушного судна, принадлежащего авиакомпании "Россия", на исполнительном старте прервал вылет самолета по причине срабатывания сигнализации о наличии неисправности в работе двигателя. Самолет вернулся на место стоянки", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится проверка состояния воздушного судна.

Уточняется, что на рейс был зарегистрирован 81 пассажир, в том числе трое несовершеннолетних. На время ожидания вылета резервным бортом они размещены в зале ожидания аэропорта.

"Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", — отмечает пресс-служба.