"Мы видим позитивную динамику по сокращению долга туроператоров перед туристами – около 60% долга за первые три месяца 2023 года. Но наши подсчеты несколько расходились с Минэкономразвития. Сейчас, по нашим экстраполированным данным, долг составляет меньше миллиарда рублей. И мы считаем, что это хороший результат за один квартал. В контексте всего туристического рынка это довольно незначительная сумма", — рассказала она.

Как отметила исполнительный директор АТОР, туроператоры нацелены исполнить все обязательства перед туристами. Тем более, отметила Ломидзе, впереди их ожидает летний сезон, на который приходится основной заработок.

"С учетом этих факторов и при отсутствии других потрясений и форс-мажоров мы можем ожидать погашения долга до конца 2023 года", — сказала она.

По словам Ломидзе, долги, в первую очередь, касаются небольшого числа некрупных и мелких туркомпаний. Она уточнила, что одни компании возвращают средства за несостоявшиеся туры по судебным искам, другие предлагают туристам выбрать альтернативное направление для путешествия или возвращают деньги.

"Нельзя совсем исключать, что объем обязательств некоторых туркомпаний может оказаться фатальным, и они будут вынуждены прекратить работу. Однако с учетом того, что основной объем обязательств затрагивает мелкие компании, вряд ли их уход повлияет на рынок", — заключила эксперт.

В ноябре 2022 года в АТОР заявляли, что долги туроператоров перед туристами за 2020-2022 годы сократились ориентировочно до 2-3 млрд рублей, в Минэкономразвития – до 1,5 млрд рублей на конец декабря.

В феврале 2023 года в Минэкономразвития РФ отказались от продления на год постановления правительства № 1073, которое давало туроператорам отсрочку по возврату клиентам денег за не состоявшиеся из-за пандемии туры.