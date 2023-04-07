На внутренних линиях за три месяца 2023 года было перевезено 153,3 тыс. человек, на международных — 17,4 тыс., всего было выполнено 1,048 тыс. рейсов.

"Пассажиропоток международного аэропорта Астрахани в период с января по апрель 2023 года составил 170 тыс. 771 человек. Показатель пассажиропотока аэропорта за указанный период в 2023 году на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что с января по март 2023 года из астраханского аэропорта вылеты осуществлялись по 13 направлениям, рейсы выполняли 10 авиакомпаний. Самыми популярными направлениями помимо Москвы и Санкт-Петербурга стали Баку, Минеральные Воды, Уфа, Сочи и Нижний Новгород. На данный момент из астраханского аэропорта также доступны рейсы в Актау, Волгоград, Казань и Ош.