"Они (дополнительные поезда — ИФ) будут курсировать с 28 апреля по 9 мая 2023 года по самым востребованным маршрутам. Так, из Петербурга в Москву и в обратном направлении на период майских праздников запланировано к назначению около 50 дополнительных поездов", — говорится в сообщении.

Кроме того дополнительные поезда будут назначены из Петербурга в Белгород, Анапу, Новороссийск, Великие Луки, Ярославль, Сыктывкар и Котлас. Также пассажиры смогут осуществить поездку из Москвы в Петрозаводск (через Петербург), Псков, Архангельск, Котлас и Ярославль.