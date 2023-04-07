"В 2022 году Ленинградскую область посетило свыше 6 млн туристов — на 23% больше, чем годом ранее", — говорится в сообщении.

По данным главы областного комитета по культуре и туризму Евгения Чайковского, одним из самых востребованных мест у путешественников являются памятники истории и культуры Волховского района.

В приоритете у туристов, посещающих район, Ладожская крепость, музей Александра Суворова в Новой Ладоге, музей в доме создателя волховской ГЭС Генриха Графти, древние монастыри в Старой и Новой Ладоге, а также многочисленные новоладожские храмы.

Как сообщалось ранее, в 2021 году Ленинградскую область посетили 4,8 млн туристов и экскурсантов. Из них 3,2 млн экскурсантов и 1,6 млн туристов, которые остановились в гостиницах либо приобретали путевки.