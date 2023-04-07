Так, предстоящая навигация ожидается рекордной для Кинешмы как по количеству швартовок, так и по числу судоходных компаний, готовых сотрудничать с городом. В этом сезоне здесь готовы остановиться 180 судов. Первым к причалу 30 апреля пришвартуется двухпалубный комфортабельный теплоход "Александр Свешников", а уже 3 мая — четырехпалубный, 136-метровый "Феликс Дзержинский".

Кинешма славится красотой Волжского бульвара, памятниками архитектуры XVIII — начала XIX века, историческим центром и Кинешемским драматическим театром имени А.Н. Островского.

В Плёсе в настоящее время подтверждено 142 судозахода. Старт запланирован также на 30 апреля. В этот день к городскому причалу пришвартуется теплоход "Лев Толстой" компании "Водоход".

Плёс привлекает внимание туристов необычностью природного ландшафта, Плёсским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником. Наибольшей популярностью пользуются городские экскурсии, экспозиции Мемориального Дома-музея И.И. Левитана и Музея пейзажа.