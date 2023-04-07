Соответствующее постановление подписал губернатор региона Михаил Ведерников.

На время пожароопасного периода на территории области запрещается разводить костры в лесах и на приусадебных участках, поджигать сухую траву. Также запрещено бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло, и оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах.

"В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению его распространения", — говорится в сообщении.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах, в том числе повлекшее за собой лесной пожар без причинения вреда здоровью людей, установлена административная ответственность.