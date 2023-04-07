"Магнитогорск является крупнейшим деловым и промышленным центром Урала, который располагается на стыке Европы и Азии. Именно поэтому международный аэропорт здесь имеет стратегическое значение. Его реконструкция станет дополнительным драйвером для развития всей Челябинской области. Завершить работы по модернизации аэродромной инфраструктуры планируется в следующем году", — сказал Гуров.

По его словам, проектом предусмотрена реконструкция взлетно-посадочной полосы, двух рулежных дорожек, а также перрона с площадкой для обработки самолетов противообледенительной жидкостью.

"Помимо этого, будет построен контрольно-пропускной пункт, здание аварийно-спасательной станции и водосточно-дренажная система. Также в аэропорту установят новое метеорологическое оборудование", — рассказал Гуров.

Работы ведутся в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов" и включены в национальный проект "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры".