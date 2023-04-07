"Кто наш сегодняшний турист? Как правило, это небольшая компания (в среднем 2-4 человека). Больших групп мало, и по факту мы больше работаем напрямую с туристами", — сказала она в пятницу во время XXI круглого стола "Музей и проблемы культурного туризма".

Существенно — до недели и менее — уменьшилась глубина бронирования, а сами экскурсии стали более короткими — до 3-5 часов. До 2020 года бронировать могли за полгода, экскурсии длились 8-12 часов.

По словам Маяк, снизился средний возраст туристов, которые приезжают в северную столицу. До пандемии это были люди старше 60 лет, сейчас — от 30 до 40 лет.

"Сегодня мы конкурируем за свободное время туриста. Он хочет посетить многие места, которых нет у него дома, поэтому на экскурсию остается не так много времени, как раньше", — отметила представитель Содружества.

Она добавила, что туристы хотят посещать нестандартные объекты, а не классические достопримечательности. В частности, большой популярностью у приезжающих в Петербург пользуются общественные пространства. Сами экскурсии стали более персонализированными: гид учитывает адрес проживания туриста, возраст, опыт и интересы.

"Раньше туристы выбирали места для посещения по их художественной или исторической значимости. Сейчас они основываются на отзывах в соцсетях и удобстве посещения", — сказала представитель Содружества.

При этом турпоездка перестала быть только источником новых знаний.

"Сегодня это больше опыт, впечатления; не столько познавательный процесс, сколько способ провести свободное время и получить хорошие эмоции. Сегодня турист не ждет от нас конкретных знаний, он хочет с нами хорошо провести время. Это очень серьезная разница с нашим предыдущим опытом работы", — заключила Маяк.