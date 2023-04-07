"В связи с ранней весной сурки проснулись чуть раньше, чем обычно. Сейчас они уже прогуливаются по горе, а это значит, что температура для них стала комфортной, и они готовы показать себя во всей красе", — сообщает нацпарк в своем телеграм-канале в пятницу.

В связи с этим сотрудники парка приглашают жителей региона прогуляться по экологической тропе "По следам сурка".

"Вы сможете воочию увидеть этих забавных зверят, узнать много интересных фактов. На тропе растёт много первоцветов, в том числе краснокнижных", — говорится в сообщении.

Сенгилеевские горы в Ульяновской области — это лесостепные зоны Приволжской возвышенности общей площадью 43,6 тыс. га. Ландшафт состоит из долин и холмов с максимальной высотой над уровнем моря 334 м. Статус нацпарка территории присвоен в 2017 году.

Местные жители называют это место "маленькой ульяновской Швейцарией".