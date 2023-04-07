В первом квартале 2022 года пассажиропоток аэропорта Новокузнецка составлял 96,443 тыс. пассажиров.

"Увеличение пассажиропотока — результат комплексной работы с авиакомпаниями, государственными органами и, конечно, с пассажирами. За зиму у нас появились рейсы в Тюмень и Сургут, стал круглогодичным Сочи, добавились частоты в Москву. Безусловно, сказывается и рост интереса к Шерегешу, развивается внутренний туризм", — отметил гендиректор аэропорта Кирилл Ермаков.

Аэропорт Новокузнецка — ближайший к горнолыжному курорту Шерегеш аэропорт, который принимает магистральные самолёты.