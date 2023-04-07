Около года предметы из уникального сервиза, выполненного в 1782 году в технике "ювелирного фарфора" на легендарной мануфактуре под Парижем, находились на реставрации. Сервиз был преподнесен великому князю Павлу Петровичу и его супруге от имени французских королей — Людовика XVI и Марии Антуанетты.

На экспозицию вещи из туалетного прибора возвращаются партиями: сейчас под футляром на специальном столе размещены 34 отреставрированных предмета. Остальные, а сервиз состоит из 72-х, пока находятся на реставрации.

"Самый роскошный элемент ансамбля — настольное зеркало, задрапированное королевской мантией, которую разводят в стороны две нимфы. Внизу зеркало поддерживают амуры, сверху композицию венчает двуглавый орел со скипетром и державой под короной с крестом. В ходе реставрации мастера разобрали зеркало на составные части, расчистили загрязнения всех фарфоровых элементов, воссоздали утраченный крест, устранили дефекты в конструкции мантии", — говорится в сообщении.

В процессе работ реставраторы обнаружили клейма выдающихся мастеров Севра — создателей туалетного прибора. В частности, фигурки из бисквитного фарфора создавал Луи-Симон Буазо, а эмальерные работы выполнял Жозеф Кото.

Помимо реставрации предметов из Севрского сервиза мастера воссоздали защитный колпак по фотографиям начала XX века, когда его и установили над хрупким шедевром. Первоначальный футляр не эвакуировали, и он был утрачен во время фашистской оккупации. Новый был выполнен в 1960-е годы.