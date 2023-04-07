Прежним владельцем аэропорта (до 27 марта) была обанкротившаяся авиакомпания "ВИМ-Авиа", у которой МК "Гершвин" приобрела 100% акций ПАО.

Как сообщалось ранее, МК "Гершвин", которой владеет ОК "РусАл", была единственным участником торгов по продаже акций аэропорта. В мае 2021 года "ВИМ-Авиа" и МК "Гершвин" подписали договор купли-продажи акций ПАО.

Однако сама передача акций затянулась на два года из-за того, что следствие арестовало активы из-за долгов обанкротившейся авиакомпании. МК "Гершвин" обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением к арбитражному управляющему "ВИМ-Авиа", в котором потребовала передать ей акции аэропорта. Это дело, согласно картотеке, все еще находится на рассмотрении суда.

Ранее сообщалось, что имущество аэропорта имеет обременения. Аэропорт Братска с 2016 года был поручителем по кредитному договору между "ВИМ-Авиа" и банком "Зенит" на сумму 3,04 млрд рублей. Банк, а позднее его правопреемник — ООО "РНГО" — в суде требовали от перевозчика погасить задолженность. В 2018 году Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать солидарно с перевозчика и аэропорта данную сумму.

В начале 2021 года ПАО "РусАл Братск" заключило с "РНГО" договор об уступке прав требований к аэропорту.

Аэропорт расположен на северо-западе Иркутской области, в 8 км от Братска. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе, в том числе Boeing-747/777/767, Ил-96. Является запасным для аэропорта Иркутска.