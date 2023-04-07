"Минувшим вечером на главный пляж города, буквально под основание променада, небольшой шторм выбросил огромное количество водорослей с янтарем. И потому уже с утра сотни жителей города и гостей превратились в собирателей янтаря. Профессиональные ловцы янтаря, одетые в гидрокостюмы, ловили минерал в море сачками", — рассказала Баженова.

По ее словам, даже на пляже люди могут найти янтарь размером не только с хорошую горошину, но и со спичечный коробок.

"Особенно усердствуют в поисках приезжие из других регионов, которые есть в городе даже в апреле. Для них это вообще природное чудо, когда за час можно набрать пластиковое детское ведерко янтаря на добрую память о Балтийском море", — отметила собеседница агентства.

По ее словам, на пляж Пионерского Балтийское море довольно часто выбрасывает мелкий янтарь.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря, возраст которого составляет около 50 млн лет.