"Авиакомпания Tailwind Airlines открыла полетную программу по маршруту Стамбул — Москва ("Внуково") – Стамбул, на рейсах мы взяли гарантированные блоки мест. Первый борт Tailwind Airlines традиционно встретили во "Внуково" водной аркой. Рейс TI 258 вылетел в пятницу в 5:15 утра и приземлился в международном аэропорту Стамбула в 9:10. Загрузка первого рейса была полная", — рассказали в компании.

Фото: Пресс-служба аэропорта "Внуково"

Как отметили в пресс-службе туроператора, российских туристов ожидал небольшой праздник у зоны регистрации. Также они получили подарки и памятные открытки.

"Большинство россиян в рамках этой полетной программы приобретают турпакет, а не отдельно перевозку", — добавили в ANEX Tour.

Полеты Tailwind Airlines будут осуществляться на воздушных судах Вoeing 737-400 по понедельникам и пятницам, с 25 апреля добавятся рейсы по вторникам, средам и субботам.

Второй рейс программы запланирован на 10 апреля, почти все билеты на него раскуплены.