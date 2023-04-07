"С декабря по март курорты Краснодарского края посетили более 2,5 млн человек. Это на 4% больше, чем за тот же период годом ранее", — цитируются в сообщении слова врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицого.

Отмечается, что больше всего отдыхающих принял Сочи — более 1,4 млн человек, 212 тыс. — посетили Геленджик и 156 тыс. — Анапу.

По данным Минкурортов, количество однодневных туристических посещений в зимний сезон на курортах Краснодарского края выросло и приблизилось к миллиону — 934 тыс. человек. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.