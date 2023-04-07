"Здание пожарной части №1 регионального управления МЧС было построено в 1900 году, как пожарное депо Кёнигсберга, и сегодня имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В настоящее время оно используется по прямому назначению. Его сотрудники обеспечивают пожарную безопасность жителей Ленинградского района Калининграда, говорится в пресс-релизе.

Однако, эта пожарная часть примечательно тем, что на ее территории создана выставочная экспозиция, посвященная истории становления и развития пожарного дела Восточной Пруссии и Калининградской области. Здесь собрана уникальная коллекция раритетной пожарной автотехники, форма, каски и другое снаряжение, а также архивные фото и документы.

Дальнейшие перспективы развития этого музейного пространства минувшим днем обсудили министр культуры и туризма области Андрей Ермак и начальник регионального управления МЧС Роман Емельянов.

"В 2021 году часть принимала участие в Музейной ночи: тогда здесь был маленький камерный музей, сейчас его экспозиция существенно расширилась", — пресс-служба цитирует Емельянова.

В свою очередь Ермак сообщил, что специалисты министерства и других музеев помогут с оформлением и развитием экспозиции в пожарной части. Также в планах сделать совместный культурно-просветительский проект и податься на грант для его реализации.

"Наш музей не только о том, как технически развивалась эта служба на протяжении десятилетий и даже столетий. Он — результат фанатичной деятельности энтузиастов, которые годами собирали все эти раритеты. Это наш пламенный привет коллегам из прошлого, которые, мы в это верим, также были влюблены в свою профессию", — заключил Емельянов.