"Фестиваль BoogelWoogel для тех, кто больше созидает. Мы продолжаем старые добрые карнавальные традиции, когда на фестивале человек творит сам. Нас разобщают, но мы пытаемся объединить разные поколения. Среди наших участников не только молодежь. Завтра "Свадебный спуск" возглавит пара, которая будет праздновать 50-летний юбилей, 40 лет они катаются на лыжах", — сказал журналистам организатор BoogelWoogelа Никита Гирин.

По его словам, в дальнейшем BoogelWoogel превратится в полноценное арт-пространство — на фестивале будут создавать арт-объекты, которые в дальнейшем будут радовать гостей курорта "Роза Хутор". В планах организовать конференцию визионерства о том, как творческие люди видят будущее.

Фото: Виктор Клюшкин

В свою очередь, директор по устойчивому развитию горного курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов сказал, что фестиваль традиционно собирает музыкантов.

"Однако можно подумать и о литераторах, художниках. Это укладывается в фестивальную концепцию и соответствует реноме курорта "Роза Хутор", являющегося центром субкультуры поклонников горной природы, походов, лыж и сноуборда", — сказал он.

Колосов подчеркнул, что BoogelWoogel на финальной фазе горнолыжного сезона привлекает гостей на курорт.

Фото: Виктор Клюшкин

"Конечно, нам всем нужна эмоциональная разрядка, и хорошо, что есть такой фестиваль, который реализует данную потребность. Палитра ценностей фестиваля год от года становится все более зрелой, и набирает все больше поддержки. Считаю, что фестиваль уже дорос и ему не повредит "деловая программа", то есть просветительская образовательная повестка. Возможно, это будут инфлюенсеры, которые подтолкнут участников к дальнейшему саморазвитию, разовьют в них творческую жилку", — сказал он.

Ранее сообщалось, что фестиваль BoogelWoogel проводится на курорте "Роза Хутор" с 2016 года. В этом году фестиваль завершится 9 апреля.