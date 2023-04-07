"Мы можем констатировать, что стоимость среднего тура по направлению южному, в первую очередь (это — ИФ) Краснодарский край, вырастет примерно, по нашим расчетам, от 15% до 20% в сравнении прошлым годом", — сказал он.

Отдых подорожает и на курортах Северного Кавказа, что связано с высоким спросом. "Несмотря на то, что у нас существенное увеличение полетной программы по этому направлению, все-таки, рост составит до 25%, по нашим оценкам", — отметил Мальцев.

Примерно такой же рост средней стоимости отдыха ожидается на Алтае, а также на Дальнем Востоке.

Вместе с тем внутри Свердловской области и в соседних регионах заметного подорожания отдыха не прогнозируется. Это связано, по словам Мальцева, с отсутствием затрат авиационной составляющей.

Со своей стороны директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова сообщила, что среди местных туристов стал востребован север региона: горы Конжак, Качканар, а также ивдельское направление.