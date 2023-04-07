"Российский союз туриндустрии предлагает вернуться к вопросу комплексного переосмысления принятой в рамках Закона 93-ФЗ системы обеспечения безопасности туристов на категорийных маршрутах, а в качестве первоочередной меры предлагаем отсрочить вступление положений об обязательной аттестации инструкторов-проводников на год, – до 01.07.2024", – говорится в тексте письма.

Как отметили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), в настоящий момент в едином федеральном реестре инструкторов-проводников не значится ни одной успешно пройденной аттестации, а компаний, которые могут провести аттестацию всего четыре.

"Этого количества недостаточно, чтобы за оставшееся время провести аттестацию примерно 10 тыс. работающих на рынке инструкторов-проводников. К тому же, компаний, уполномоченных аттестовывать специалистов по лыжным, подводным, спелеологическим маршрутам на сегодняшний день нет", — подчеркнули в РСТ.

Кроме того, не утверждены перечень вопросов и методика проведения экзамена, не проработан регламент по минимальному количеству инструкторов-проводников, сопровождающих группу туристов на различных категорийных маршрутах.

Также в РСТ предложили создать реестр категорийных маршрутов, чтобы повысить уровень безопасности путешествий для туристов.

В соответствии с законом, вступившим в силу 1 июля 2022 года, все гиды-проводники в России должны пройти аттестацию и получить специальные нагрудные карточки до 1 июля 2023 года.