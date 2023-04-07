"Инцидент произошел 21 марта в селе Арани на альпинистской площадке "Экзит". Подозреваемый, не обладая профессиональными знаниями в области альпинизма, предоставлял желающим услуги экстремальных прыжков с высоты на альпинистской веревке, не отвечающие требованиям безопасности. Одел на девушку, желающую совершить экстремальный прыжок альпинистское снаряжение, не проведя должным образом инструктаж. Оступившись, девушка потеряла равновесие и упала в обрыв, при падении ударившись о каменную стену, где ее остановили страховочные веревки", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате падения и удара об скалу потерпевшая получила множественные переломы и ушибы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).