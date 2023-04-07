"В 2022 году Малайзия открыла свои границы после пандемии в апреле. В августе 2022 года Малайзия начала рекламную кампанию по привлечению российских туристов. По итогам прошлого года страну посетили 33 тыс. туристов из России. На 2023 год стоит задача по привлечению 80 тыс. туристов", — сказал он в кулуарах международной туристской выставки "Лето-2023" в Екатеринбурге в пятницу.

Таким образом, число российских туристов в 2023 году может вырасти по сравнению с 2022 годом в 2,4 раза.

Джеффри Бин Мунир отметил, что для оплаты на территории Малайзии российские туристы пользуются UnionPay, однако сделан запрос "в Центральный банк и министерство финансов, чтобы там рассмотрели возможность работы с картой "Мир".

"Этот вопрос обсуждается, но о датах говорить мы не можем", — добавил атташе по вопросам туризма при посольстве Малайзии в РФ.