Экспозиция подготовлена сотрудниками Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва". На выставке представлено около 100 экспонатов — предметы музейного фонда и фотодокументальные материалы.

"Посетители увидят личные вещи подполковника Петра Николаевича Лермонтова — представителя рода, к которому принадлежал знаменитый поэт. Это документы, фотографии, фрагменты фронтового дневника, старинный томик со стихами М.Ю.Лермонтова", — говорится в сообщении.

Кроме того, в экспозицию включены фотографии и документы боевых товарищей Петра Лермонтова — летчиков 127-го истребительного полка, а также модели самолетов периода Великой Отечественной войны.

Известно, что Михаил Юрьевич Лермонтов не оставил после себя прямых потомков, но позднейшие носители знаменитой фамилии состоят с ним в отдаленном родстве и продолжают династию.

Многие из Лермонтовых защищали Отечество в период Великой Отечественной войны. Главный герой выставки в 1941 году добровольцем пошел на фронт, участвовал в боях за Москву. С октября 1942 года он воевал под Сталинградом в должности начальника штаба 127-го истребительного полка 282-й истребительной авиационной дивизии 17-й воздушной армии.

Выставка будет работать до 28 мая.

Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" открыл свой филиал "Л.Н.Т." в Музейном квартале Тулы в июне 2021 года. Культурно-выставочный комплекс на улице Металлистов располагается в двухэтажном особняке, принадлежавшем до революции купцу Евфимию Кучину. Здесь размещены центр приема посетителей, книжный и сувенирный магазины, литературное кафе, мини-гостиница. В музейном дворике проводятся сезонные мероприятия для туляков и гостей города.