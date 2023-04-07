"Фонтаны не только украшают площади и скверы. Они также несут функциональную нагрузку, охлаждая воздух в знойные дни. Поэтому территории, оборудованные фонтанами, так популярны у наших жителей. Тестовые испытания всех фонтанов пройдут до 21 апреля, а единый запуск состоится уже 29 апреля, если позволят погодные условия", — приводит слова главы областного Минблагоустройства Михаила Хайкина пресс-служба ведомства.

Перед запуском специалисты очистят чаши фонтанов, проверят состояние инженерных систем, а также отрегулируют высоту струй. Также планируется благоустройство прилегающей территории.

Всего в Подмосковье насчитывается 239 фонтанов.