"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, (...) пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана, в сторону Камчатского залива. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Безымянному присвоен наиболее угрожающий — красный код опасности для авиации.

Согласно информации МЧС, туристических групп в районе вулкана нет.

Утром в пятницу вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 5 км, затем днем зафиксированы были еще два пепловых выброса на высоту 6 км и 5,5 км.

Безымянный — один из самых активных вулканов мира — находится на Камчатке вблизи Ключевского вулкана, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного составляет 2 тыс. 882 м.

Знаменитое катастрофическое извержение вулкана 30 марта 1956 года выделено в самостоятельный тип — "направленный взрыв", или "тип Безымянный", который признан мировой вулканологией (directed blast, lateral blast, type Bezymianny). Тогда Безымянный выбросил пепел на высоту более 40 км.

Грязевой поток заполнил реку Камчатка. В результате извержения образовался подковообразный кратер диаметром более 1 км, открытый на восток. У восточного подножья Безымянного на площади 500 кв. км деревья и кустарники были сломаны и повалены в направлении от вулкана.

Именно после этого извержения День вулканолога отмечается 30 марта.