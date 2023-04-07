"С 2019 года мы ведем очень плотные переговоры с российской стороной, чтобы запустить прямые рейсы. В частности, мы ведем переговоры с компанией "Аэрофлот", в первую очередь, но на время пандемии, конечно же, эти переговоры были приостановлены. Мы надеемся, что данные инициативы будут осуществлены к 2025 году, когда в Малайзии будет проводиться масштабная государственная программа по продвижению туризма", — сказал он в кулуарах международной туристской выставки "Лето-2023" в Екатеринбурге в пятницу.

По его словам, в этом году об открытии прямых рейсов говорить не приходится.

"В первую очередь, конечно же, данному вопросу мешает политическая ситуация, так как российские самолеты могут посещать не все страны в мире. "Аэрофлот" может посещать Таиланд, Шри-Ланку, Индию, но пока что с Малайзией этот вопрос не улажен до конца", — пояснил Бин Мунир.

По его словам, в первую очередь, обсуждаются рейсы в Куала-Лумпур из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Кроме того, в настоящее время прорабатывается открытие в сентябре чартерных рейсов из Екатеринбурга со стыковкой в Дубае на малазийский остров Лангкави.

"На данный момент из Екатеринбурга можно долететь до Дубая компанией flydubai и ведутся активные переговоры об открытии рейса flydubai на Лангкави. Поэтому с одной стыковкой можно будет (долететь — ИФ) через Дубай", — уточнил атташе.