Фестиваль будет проходить на малой родине Титова — в селе Полковниково Косихинского района, говорится в сообщении.

12 апреля в музее Титова откроется выставка "Миниатюрный космос", на которой представят коллекции значков, монет, марок на космическую тему из собрания музея. Посетители выставки смогут рассмотреть марки 1960-х годов через специальные устройства: лупу, стереоскоп и диапроектор.

В этот же день состоится торжественное открытие фестиваля, гости смогут увидеть праздничную программу "Я. Алтай. Вселенная", подготовленную творческими коллективами Косихинского района.

Одним из зрелищных мероприятий станет старт действующих моделей ракет и авиашоу с участием авиамодельного объединения "Форсаж" (Барнаул), Бийского промышленно-технологического колледжа и кружка ракетного моделирования, организованного музеем совместно с Полковниковской школой.

Кроме того, 12 апреля в музее откроют выставку детского технического творчества "КосмоТехноСтарт", которая будет работать все дни фестиваля.

13 апреля в музее будет работать мобильный планетарий. Также посетители музея в этот день смогут стать участниками квестов, викторин, интерактивных программ виртуальной реальности, организованных музеем.

14 апреля пройдет второй региональный форум "Молодежные чтения", посвященный памяти Титова.

Около 70 учащихся школ, гимназий, лицеев из городов и районов Алтайского края и Новосибирской области представят свои исследовательские и творческие работы на суд жюри форума.

В этот же день состоится встреча с летчиком-космонавтом Центра подготовки космонавтов Героем России Сергеем Ревиным.

В заключительный день фестиваля пройдут тематические и интерактивные экскурсии по музейному комплексу, мастер-классы, кинопрограммы.

Вечером все желающие на площадке Детского музея космонавтики смогут понаблюдать за звездным небом, отмечает пресс-центр.