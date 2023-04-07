"Робот — первый музейный андроид не только в Приморье, но и на Дальнем Востоке", — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новый электронный сотрудник умеет ориентироваться на местности, передвигаться, распознавать человеческую речь и лица, сообщила в соцсетях пресс-служба Приморской государственной картинной галереи. Кроме того, он будет петь, танцевать и делать фотографии посетителей, которые они потом смогут получить на свою электронную почту.

Пока что у робота нет имени, поэтому в Приморском крае в соцсетях галереи в пятницу стартует конкурс на лучшее имя. Он будет длиться две недели и пройдет в два этапа. На первом этапе желающие в комментариях пишут свой вариант с обоснованием, почему это имя подходит лучше всего. Планируется отобрать всего четыре имени, и на втором этапе приморцам предложат выбрать одно из них.