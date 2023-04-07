"Глава правительства заявил, что туризм — один из приоритетов правительства. Все вложения в это направление приводят к развитию смежных отраслей. (...) Планирует в ближайшее время посетить один из регионов СКФО, а также провести комиссию по развитию туризма в округе", — следует из сообщения.

Кроме того, отмечается, что туристический поток в округе в 2022 году превысил 1,3 млн человек — на 60% больше, чем в 2019 году.

До 2026 года планируется привлечь 38,5 млрд рублей бюджетных средств и 100 млрд частных инвестиций.