"В 2026 году Кронштадт должен быть готов принимать 3,5 млн туристов за год. Для этого необходимо завершить полную и первую с петровских времен масштабную модернизацию города. Проект "Остров Фортов" — это наш вклад в развитие города", — сказал Беглов в четверг в передаче "Петербург. Новый взгляд" на канале "78".

Губернатор отметил, что Кронштадт становится все более привлекательным для туристов. Одна из главных причин повышенного интереса — проект "Остров фортов".

В июне 2023 года на острове откроется Музей военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром. Он станет одной из площадок Международного военно-морского салона.

Беглов сообщил также, что в Кронштадте планируется создать учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард. Морской" и разместить морской кадетский военный корпус.

Как сообщалось, в июле 2022 года правительство России выделило 1,1 млрд рублей на продолжение реконструкции исторических фортов Кронштадта и создание туристического кластера "Остров фортов". Средства пойдут на восстановление фортов "Император Александр I", "Кроншлот" и "Пётр I". В целом проект предполагает строительство нового городского пространства с благоустроенной набережной, музейно-парковым комплексом, выставочным центром, социальными, научными и образовательными объектами.

В августе 2021 года, правительство уже выделяло на реконструкцию кронштадтских фортов более 1 млрд рублей.

Завершить работы предполагается в 2024 году.