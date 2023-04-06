Как сообщает пресс-служба областного правительства, в гид войдут местные рестораны, кафе, фермы и производители продуктов питания.

"Гастрономические бренды региона представляют целый калейдоскоп самых разнообразных угощений: ладожская корюшка, петровская уха, карельская калитка, выборгский крендель, пашский мед и многое другое. Изюминки ленинградского меню — судак по-ижорски, суворовская похлебка, вепсские калитки", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что новый проект направлен на продвижение гастрономического туризма региона, производителей продуктов питания и местных рестораторов. Создан при поддержке гранта губернатора региона.

О сроках реализации проекта не сообщается.