"Туризм — это лучший способ налаживания культурных связей. Народная дипломатия — это, прежде всего, знакомство с культурой друг друга. Статус культурной столицы СНГ был для нас большим подарком", — сказал Корнеев перед церемонией открытия программы "Санкт-Петербург — Культурная столица Содружества 2023" в театре Балтийский дом в четверг.

Он сообщил, что в прошлом году более 30% гостей приезжали в северную столицу семьями.

"23% гостей приезжают на 2-4 дня, а 44% гостей приезжают на срок от 5 до 10 дней. 57% туристов из стран Содружества, которые посетили Санкт-Петербург в прошлом году, планируют вернуться снова", — сказал Корнеев.

Он сообщил, что программа "Петербург — культурная столица Содружества 2023" даст возможность реализовать планы туристам из стран СНГ, так как в городе будет подготовлено много мероприятий под эгидой проекта.

Петербург был назначен культурной столицей СНГ в 2023 году осенью прошлого года по решению совета глав государств СНГ. В рамках статуса культурной столицы Петербург планирует провести 160 мероприятий в течение 2023 года.