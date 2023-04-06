"Министр по туризму и НХП РД Эмин Мерданов и руководители туристских компаний республики провели ряд деловых встреч, на которых обсудили пути сотрудничества с зарубежными коллегами", — говорится в сообщении.

В частности, по данным ведомства, переговоры прошли с азербайджанскими туроператорами Green apple, Access travel, SilkRow Travel, Turizm.az, Kaizen, Summer Tour, а также с ведущей компанией Азербайджана по туризму и организации выездных мероприятий Pasha Travel.

4 апреля в Баку начала работу Азербайджанская международная выставка "Туризм и Путешествия" AITF 2023.