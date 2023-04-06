"С начала года наблюдается тенденция к восстановлению въездного туристического потока: с января по март страну посетили 916 тыс. туристов. Это на 199% больше, чем за аналогичный период 2022 года и на 13% меньше, чем за аналогичный период рекордного допандемийного 2019 года", — говорится в сообщении.

Больше всего туристов в первом квартале 2023 года приехали из США – 246 тыс., это на 149% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 14% больше, чем за аналогичный период 2019 года. На втором месте Франция, откуда прибыли 59,2 тыс. путешественников (плюс 74% к 2022 году, минус 17% к 2019 году). На третьем – Россия, из которой прибыли 53,5 тыс. туристов. Это на 241% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 23% меньше, чем в рекордном 2019 году.

Как отметил министр туризма Израиля Хаим Кац, положительная тенденция в сфере въездного туризма, наряду с увеличением внутреннего туризма, ведет к процветанию туротрасли и укреплению экономики.