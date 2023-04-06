"Ежесуточно в составе дежурной смены будут заступать до 65 спасателей и до 40 спасательных плавсредств", — сказал он на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Кроме того, с 1 сентября начнет работу еще одна спасательная станция на проспекте Обуховской обороны в районе Вантового моста, добавил он.

В Петербурге сейчас идет активная подготовка к сезону навигации. Дата его открытия пока не известна. Как пояснила директор городского Агентства внешнего транспорта Александра Бахмутская, это зависит от погодных условий и метеопрогноза на ближайший период. В прошлом году сезон открыли 18 апреля.

В навигацию этого года городские ведомства планируют усилить профилактику административных правонарушений на водном транспорте: в частности, будут проводиться совместные рейды.

"Для обеспечения повышенного контроля за безопасностью на водных путях в Санкт-Петербурге при Агентстве внешнего транспорта создается круглосуточная патрульная служба. Тремя катерами мы будем патрулировать акватории, что, как нам кажется, позволит улучшить работу по обеспечению безопасности на водном транспорте", — отметила Бахмутская.

Кроме того, в этом году власти города закупили и установили дополнительно 20 камер видео- и фотофиксации на водных акваториях центральной части северной столицы: они будут фиксировать правонарушения судоводителей, сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам в Петербурге Виктор Колесов.

Всех, кто не соблюдает законодательство, будут привлекать к административной ответственности.

Начальник отдела регулирования движения судов администрации Волго-Балта Алексей Сидоров в свою очередь сообщил, что работа навигационного оборудования и шлюзов планируется с 30 апреля до 15 ноября — в эти сроки ожидается открытие открытие транзитного движения по Волго-Балту (основная трасса проходит от Петербурга до Череповца).

Он напомнил, что в прошло году были изменены границы бассейна — в него включили семь водоемов города на Неве: Фонтанку, Мойку, Ждановку, Крюков канал, Зимнюю канавку и Кронверкский пролив.

"На этих реках и каналах будут действовать Кодекс внутреннего водного транспорта, Правила движения и стоянки судов в Волго-Балтийском бассейне. Кроме того, после заключения договора между федеральным агентством речного и морского транспорта (Росморречфлот — ИФ) и правительством Санкт-Петербурга будет установлена категория водного пути, планируется расстановка средств навигационного оборудования, знаки на мостах проведут в соответствие", — сказал Сидоров.

Также с учетом изменений границ Волго-Балта создается карта внутренних водных путей регионального значения. Там будут определены габариты судов для прохождения по этим водоемам. "На Фонтанке, Мойке будут установлены габариты 14 метров, на канале Грибоедова планируется установление судового хода с шириной 10 метров. Гарантированная осадка везде — 1 метр", — отметил представитель Волго-Балта.

В апреле по заявкам судовладельцев начнут разводки мостов северной столицы.

"В ночь на 10 апреля мы готовы принимать заявки и разводить мосты на постоянной основе", — сказал директор петербургского Мостотреста Андрей Кочин.

С 10 марта уже провели более 60 технических разводок мостов. Они позволили очистить элементы и зоны, которые невозможно выполнить в другом положении, а также проверить герметичность гидравлических систем.

Кочин сообщил, что городские переправы готовы к сезону навигации. Необходимые работы провели на Володарском, Большеохтинском, Литейном, Благовещенском, Тучковом, Дворцовом мостах и мосту Александра Невского.

По словам Бахмутской, через городские причалы Санкт-Петербурга проходит 19 регулярных водных маршрутов, шесть из них — ночные. "Ведем работу, чтобы еще три городских причала начали свое функционирование в течение сезона навигации", — добавила она.