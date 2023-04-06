"До начала высокого курортного сезона остается чуть меньше месяца. Уже с 1 мая ожидаем увеличение турпотока, за первые десять дней месяца планируем принять около 260 тыс. гостей. По всем блокам логистики усилили работу, чтобы обеспечить в месяцы пиковых нагрузок высокий уровень безопасности и комфорта для всех наших жителей и туристов", — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Он отметил, что к 1 маю завершится ремонт автодорог и будут сняты все ограничения, в том числе реверсивное движение.

"К маю в городе по национальному проекту ("Безопасные и качественные дороги" — ИФ) планируем завершить ремонт 32 дорог. Большая работа проводится федеральными и краевыми дорожниками. Восстановление оползневого участка А-147 в посклке Каткова Щель практически завершено. В Лоо и Вардане восстановить дорожную инфраструктуру планируют досрочно и до конца апреля снять дневное реверсивное движение. На нашей главной трассе А-147 будут сняты реверсы к 1 мая. Это часть общей стратегии организации летней схемы дорожного движения на курорте", — сообщил Копайгородский.

Он также отметил, что городской транспорт будет работать до полуночи. Появятся и сезонные маршруты, соединяющие районы города-курорта и крупные транспортные узлы.

"В летнем расписании международного аэропорта Сочи 76 направлений, 22 из них международные. РЖД запустит 43 пары поездов дальнего следования до курорта и 34 пары пригородных электричек", — добавил мэр Сочи.