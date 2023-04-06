Число зарубежных маршрутов авиаперевозчика увеличится на 25% по сравнению с прошлым годом — до 114, сообщает Market Watch.

United Airlines отмечает, что объем бронирования авиабилетов на международные направления в марте был на 15% выше, чем годом ранее.

"С учетом беспрецедентного спроса на путешествия за рубеж мы увеличиваем число рейсов в наиболее популярные города, а также добавляем новые и уникальные направления", — заявил старший вице-президент по международной сети и альянсам United Airlines Патрик Куэйл.