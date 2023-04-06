Чистая прибыль по итогам прошлого года выросла в 1,8 раза и превысила 1,463 млрд рублей. Себестоимость увеличилась на 18,7%, до 872,4 млн рублей, валовая прибыль — в 1,7 раза, до 2,09 млрд рублей.

В структуре выручки доходы от оказания услуг по наземному обслуживанию составили 1,9 млрд рублей (рост в 1,6 раза), аэропортовому обслуживанию — 650,3 млн рублей (рост на 27,4%), от коммерческой деятельности — 117,4 млн рублей (рост на 6,9%).

Кредиторская задолженность ОАО увеличилась со 194,7 млн рублей на 31 декабря 2021 года до 392,1 млн рублей на 31 декабря 2022 года, дебиторская — с 357,9 млн до 514,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта по итогам 2022 года стал рекордным в истории предприятия — свыше 4 млн человек (рост более чем на 25%). В январе-марте 2023 года рост составил 40% к уровню аналогичного периода 2022 года.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.