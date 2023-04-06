"В настоящее время уже идут переговоры с представителями китайских авиалиний по организации рейса", — отмечается в сообщении.

Перспективы организации прямого авиасообщения с Челябинском обсуждалась в ходе визита губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Китай и рабочей встречи с секретарем парткома, начальником постоянного комитета народных представителей китайской провинции Шаньдун Линь У.

"Наш регион находится на границе с Казахстаном, вокруг Челябинской области сосредоточены другие густонаселенные, промышленные регионы России. Есть логистические центры, которые связывают Челябинскую область с другими регионами страны и со Средней Азией. Предлагаю расширять сотрудничество по укреплению нашего товарооборота", — отметил губернатор, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме того, предлагается открыть выставочный павильон продукции Челябинской области в демо-зоне ШОС и организовать совместное сотрудничество в сфере туризма. В частности, жителям Китая могут быть интересны национальные парки, горнолыжные курорты и другие туристические объекты региона, а жителям Челябинской области — достопримечательности и пляжный отдых в Шаньдуне. Челябинская область готова предложить готовые пакетные туры для путешественников.

Губернатор также пригласил делегацию провинции Шаньдун посетить Челябинскую область с деловым визитом.

Шаньдун — провинция на востоке Китая, где находится 26% нефтеперерабатывающих мощностей страны.