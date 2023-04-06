"Летний сезон на Красной Поляне официально стартует в первой декаде мая. Уже сейчас летний отдых в горах бронируется активнее чем в прошлом году на 10-15%, максимальная глубина продаж достигает трех месяцев", — рассказала директор по стратегическому развитию курорта Ольга Филиппенкова.

Фото: Курорт Красная Поляна

По ее словам, сейчас у туристов есть запрос на экотуризм, на сохранение окружающей среды и путешествия с бережным подходом к природе. Они отдают предпочтение завтракам из локальных продуктов, посещению панорамных площадок, экотроп. Также необходимо комфортное размещение и наличие инфраструктуры, связанной со спортом, прогулками, здоровым образом жизни, наблюдением за жизнью растений и животных.

"На фоне популярности экотуризма мы планируем предоставить туристам этим летом новое пакетное предложение "Наполни свое лето", которое включает размещение в отелях 4* и 5*, сертифицированных по международной системе "Зеленый ключ", а также пять бесплатных развлечений – прогулочный билет на канатную дорогу, прокат велосипедов, занятия йогой, экскурсию по экотропам и горным пикам. Программа будет действовать с 17 июня до 31 августа. Предполагается, что предложением воспользуется треть всех туристов, планирующих отдых на курорте летом", — пояснила Филиппенкова.

Фото: Курорт Красная Поляна

В пресс-службе НАО "Красная Поляна" уточнили, что такое предложение выйдет значительно выгоднее, чем покупать эти услуги по отдельности, экономия составит до 30%.

Кроме того, летом туристы могут посетить курорт, приурочив поездку к цветению рододендронов в июне или "Звездопаду Персеиды" в августе.